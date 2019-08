Il Monaco, visto anche il terribile avvio in campionato (in cui ha collezionato due sconfitte nelle prime due uscite) ha impellente bisogno di rivolgersi al calciomercato per portare rinforzi nella sua rosa. Uno di questi, secondo France Football, potrebbe essere un volto già noto sul palcoscenico della Serie A: il centrocampista Mario Lemina, che in Italia abbiamo visto in azione con la maglia della Juventus ed oggi in uscita dalla rosa del Southampton.