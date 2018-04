Monaco, si pensa a un nuovo ciclo: per il dopo-Jardim c'è Gallardo

ITALIA-ANCELOTTI, LA STRADA E' IN SALITA. MILAN, MIRABELLI IN BILICO: VIA ALLA SUCCESSIONE MOURINHO SCARICA MARTIAL: C'E' LA JUVE. NAPOLI, AVANTI CON SIMONE VERDI. LAZIO, GODIN SOGNO PER LA DIFESA ITALIA La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sui contatti tra la FIGC...