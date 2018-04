Monaco, Sidibè: "Reazione importante, vogliamo tenere il secondo posto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 2-1 rifilato al Nantes in rimonta, il giocatore del Monaco Dijbril Sidibè ha detto: "Prima della partita avevamo detto che la cosa più importante era tornare con la vittoria, per ottenere il massimo della fiducia. E' stato un po' complicato. In questo periodo abbiamo avuto problemi ad entrare nelle partite, a volte manca attenzione e subiamo gol. Ma abbiamo mostrato carattere, che è la cosa più importante. Dobbiamo pensare solo alla nostra squadra. Siamo contenti di questa vittoria, speriamo di mantenere questo secondo posto fino alla fine".