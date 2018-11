Monaco, Sidibé: "Dobbiamo acquisire sicurezza e dare tutto ciò che abbiamo"

“Inter-Barcellona? Per la classifica è insignificante, si qualificheranno entrambe. Un pareggio accontenterebbe tutti”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Donato Di Campli. Che mercato si aspetta dall’Inter a gennaio? “Qualche rinforzo soprattutto per quanto riguarda i rincalzi....

Juve, affaticamento per Cancelo e Douglas. Matuidi a parte

Champions League: Cakir arbitra CSKA-Roma. Hategan per la Juve

Genoa, si ferma Sandro. Per il brasiliano tre settimane di stop

"Icardi è il più forte del mondo". L'Inter e la traduzione per i tifosi spagnoli

Inter-Barcellona già da record: incasso più alto di sempre per un'italiana

Cesari: "Bradaric, il braccio va verso il pallone. Benatia, no rigore"

Il terzino del Monaco, Djibril Sidibé, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brugge: "Siamo pronti, determinati, giocare in Champions League è un sogno che hai da bambino e che realizzi. Dobbiamo acquisire sicurezza. All'andata a Brugge abbiamo rischiato il ko, domani dovremo dare tutto quello che abbiamo".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy