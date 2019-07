© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mariano Diaz (25) verso il Monaco? Sì, secondo alcune fonti spagnolo. Mundo Deportivo oggi ha riportato dell'interesse del club monegasco per l'ex Olympique Lione, poco fa El Chiringuito si è spinto oltre e ha fatto sapere che l'attaccante avrebbe già l'accordo con la società del Principato. A Monaco e Real Madrid, dunque, non resterebbe che mettersi d'accordo su prezzo e formula. E questo non è di certo un dettaglio.