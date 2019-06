Monaco, Tielemans sincero: "Difficile che resti. Ci sono le big d'Europa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il prestito al Leicester, Youri Tielemans potrebbe restare in Premier League. Lo stesso centrocampista, in conferenza stampa, ha annunciato che difficilmente tornerà al Monaco per restare. "Ci sono poche possibilità e chance per rimanere nel principato. Posso dire poco, tranne che ci sono negoziati con grandi società in corso. Sono pronto a tutte le competizioni, adesso, ma preferisco un trasferimento a titolo definitivo". L'indiziata principale sembra il Manchester City.