Già in forza al Leicester dallo scorso gennaio a giugno, per il talentuoso centrocampista belga Youri Tielemans presto potrebbe essere il momento per fare ritorno al King Power Stadium. Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, infatti, il classe '97 - nel frattempo rientrato in forza al Monaco, una volta terminato il periodo di prestito - nel pomeriggio è volato in Inghilterra, verso Birmingham, per chiudere un nuovo accordo con le Foxes. Presto potrebbe arrivare pure l'annuncio ufficiale.