Il Cardiff City, secondo le informazioni riportate da Sky Sports, è in trattativa con il Monaco per il trasferimento del terzino destro Almamy Toure. Il 22enne sta faticando a trovare spazio nel club del Principato: sono solo cinque le presenze stagionali in prima squadra per il maliano, il cui contratto scadrà in estate.