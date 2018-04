Monaco, troppo pesante il 7-1 col PSG: tifosi rimborsati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il Monaco non è certo un problema di soldi: il club lo ha dimostrato ieri sera, chiudendo pubblicamente scusa al proprio appassionato tifo con un'iniziativa destinata a fare il giro del mondo e che non si può che apprezzare. I monegaschi sono infatti crollati miseramente in casa del PSG, concedendo sette reti ai rivali e in seguito a questo tracollo hanno deciso di rimborsare i tifosi delle spese di trasferta.