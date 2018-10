Monaco, trovato l'accordo con Thierry Henry: si aspetta solo l'ufficialità

Aggiornamenti sul futuro della panchina del Monaco direttamente da Sky Sports. Secondo le indiscrezioni delle ultimissime ore, infatti, i colloqui con Thierry Henry sono in fase molto avanzata. L'accordo non è ancora concluso, ma entrambe le parti puntano a raggiungere la fumata bianca entro 48 ore. Battuta, dunque, la concorrenza dei vari Conte e Gallardo per la successione di Leonardo Jardim.