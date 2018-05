Monaco, Vasilyev: "C'era l'accordo col Real, ma Mbappé scelse il PSG"

© foto di J.M.Colomo

Il vicepresidente del Monaco Vadim Vasilyev, intervistato da Canal +, ha raccontato un interessante retroscena di mercato su Kylian Mbappé e il Real Madrid: "Ricordo che mentre ci stavamo allenando ricevetti una telefonata del Real Madrid. Mi dissero che accettavano la richiesta di 180 milioni di euro per Mbappé, così avvisai subito Kylian. Gli dissi che era un'offerta impossibile da rifiutare per noi, ma lui mi rispose che voleva andare a Parigi. Non abbiamo mai scelto al posto suo".