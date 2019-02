Monaco, Vasilyev dice addio: "Esperienza incredibile. Sono orgoglioso"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Vadim Vasilyev, ex vice presidente del Monaco ha salutato così il club dopo la comunicazione del suo addio: "Vorrei ringraziare il presidente Rybolovlev per avermi dato l'opportunità di allenare il Monaco. E' stata un'esperienza incredibile, piena di così tante emozioni. Ho fatto del mio meglio per garantire il successo del club. Nonostante ciò che è accaduto negli ultimi mesi, sono orgoglioso dei risultati ottenuti. Voglio unirmi alle parole di incoraggiamento nei confronti di Jardim e di tutta la squadra. Sono convinto che la squadra sia sulla strada giusta e che entro la fine della stagione i giocatori avranno l'opportunità di mettere in campo il loro meglio per salvare questo club meraviglioso".