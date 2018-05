Monaco, Vasilyev: "Jardim resta, voglio che diventi il nostro Ferguson"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vadim Vasilyev vice Presidente del Monaco, dopo la chiusura del campionato ha parlato della stagione e del futuro di Jardim: "È una grande soddisfazione questo secondo posto, giocheremo per la quarta volta in cinque anni in Champions League. È un tragiardo enorme. Per il quinto anno consecutivo sul podio, questo non succedeva al Monaco da 25 ann ... Sono orgoglioso dell'allenatore, della squadra e dei tifosi monegaschi che, ancora una volta, sono venuti in tanti. Grazie a loro. Congratulazioni anche ai nostri due diretti avversari. Il mio sogno è che Leonardo Jardim diventi il Ferguson del Monaco. È bravo, è molto felice a Monaco, siamo molto contenti di averlo, è sotto contratto, quindi rimane il nostro allenatore".