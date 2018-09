Monaco, Vasilyev: "Sono deluso ma non è il momento di fare il bilancio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Situazione difficile per il Monaco, sconfitto anche ieri sera dal Saint-Etienne. La squadra del Principato è terzultima in classifica e ha vinto solamente una partita in campionato. Ai microfoni di Canal + il vicepresidente Vadim Vasilyev ha dichiarato: "ci manca la fiducia. È tempo di stringere i denti, lavorare e alzare la testa. Non è il momento di fare un bilancio. Sono deluso, ma sono delusi tutti".