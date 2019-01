© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due anni e mezzo dopo la sua partenza da Marsiglia, Georges-Kévin Nkoudou farà il suo ritorno in Ligue 1. Il Monaco, alla ricerca di un esterno offensivo, avrebbe chiesto Tottenham il prestito del giocatore francese. Le parti sembrano ormai molto vicine, un altro rinforzo in vista per Leonardo Jardim.