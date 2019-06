Mondiale per Club, le prossime due edizioni si giocheranno in Qatar

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La FIFA ha annunciato che le prossime due edizioni del Mondiale per club si giocheranno in Qatar, stato che ospiterà nel 2022 la Coppa del Mondo. La volontà del massimo organismo calcistico internazionale è quella di testare l’efficienza organizzativa e lo stato degli impianti del paese arabo. Sarà Doha a ospitare quindi le competizioni nel 2019 e nel 2020 che si giocheranno nel mese di dicembre proprio come il torneo iridato