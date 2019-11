© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Col successo dell'Al-Hilal nella Champions League asiatica si è completato il quadro delle partecipanti al Mondiale per Club 2019, in programma in Qatar dall'11 al 21 dicembre.

Queste le partecipanti

AL-HILAL (Arabia Saudita)

AL-SADD (Qatar)

ESPERANCE (Tunisia)

FLAMENGO (Brasile)

HIENGHENE SPORT (Nuova Caledonia)

LIVERPOOL (Inghilterra)

MONTERREY (Messico)