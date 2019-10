Mondiale U17, 0-0 tra Messico e Uruguay. Camerun battuto dal Tagikistan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono giocate stanotte altre due gare valide per il Mondiale Under 17. Vittoria per 1-0 del Tagikistan sul Camerun, grazie al gol firmato da Rahmatov su rigore al 51', e pareggio a reti inviolate tra Paraguay e Messico. Stasera, alle 21 italiane, spazio invece ad Angola-Canada e Nigeria-Ecuador.