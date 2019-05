© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono da poco concluse le gare del Gruppo F del Mondiale Under 20. La Corea del Sud vince 2-1 contro l'Argentina e aggancia l'albiceleste in testa al girone con 6 punti. Il Portogallo non va oltre l'1-1 con il Sudafrica e chiude al terzo posto, ma non sarà ripescato come una delle migliori terze.

RISULTATI

Corea del Sud-Argentina 2-1

Sudafrica-Portogallo 1-1

CLASSIFICA

Argentina 6

Corea del Sud 6

Portogallo 4

Sudafrica 1