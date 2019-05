© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sono da poco concluse le gare del gruppo E del Mondiale Under 20. Successo della Francia contro il Mali, con i Blues che chiudono in testa al girone a punteggio pieno. Panama vince contro l'Arabia Saudita e si porta al terzo posto: per sapere se passerà come una delle quattro migliore terze, dovrà aspettare la conclusione dell'ultimo girone, in campo in questi minuti.

RISULTATI

Arabia Saudita-Panama 1-2

Mali-Francia 2-3

CLASSIFICA

Francia 9

Mali 4

Panama 4

Arabia Saudita 0