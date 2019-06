Mondiale U20, Italia-Mali 1-1 al 45': autogol di Kone e rete di Koita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Italia-Mali, gara valida per i quarti di finale del Mondiale Under 20. Al termine del primo tempo il punteggio è di 1-1: prima l'autorete di Kone al minuto numero 12, poi il pareggio del Mali firmato dal solito Koita. Il Mali è costretto a giocare in 10 dal minuto numero 21 per il rosso diretto a Diakite.