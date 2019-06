Mondiale U20, Ucraina in semifinale: battuta la Colombia 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Ucraina è la prima semifinalista del Mondiale Under 20. Battuta 1-0 la Colombia grazie ad una rete di Sikan arrivata dopo 11 minuti. A nulla è servito il forcing dei giovani cafeteros, rimasti anche in 10 nei minuti finali per il rosso a Carbonero. L'Ucraina in semifinale affronterà la vincente di Italia-Mali, gara che inizierà alle 18.30.