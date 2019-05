Mondiale U20, vince ancora l'Uruguay. Norvegia, 12 reti all'Honduras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono da poco concluse le gare del gruppo C del mondiale Under 20. L'Uruguay vince anche la terza gara (2-0 alla Nuova Zelanda) e chiude in testa al girone a punteggio pieno, davanti proprio agli All White, secondi con 6 punti.

Nell'altra sfida succede qualcosa di incredibile: la Norvegia rifila ben 12 reti all'Honduras, con uno straordinario Haland autore di ben 9 gol. La formazione scandinava chiude il girone al terzo posto ed adesso deve aspettare la conclusione degli altri tre gironi per sperare nel passaggio del turno come una delle migliori terze, Ricordiamo che passeranno agli ottavi le quattro migliori terze classificate: al momento la Norvegia, in questa speciale classifica, è al terzo posto alle spalle di Polonia ed Ecuador.

RISULTATI

Norvegia-Honduras 12-0

Nuova Zelanda-Uruguay 0-2

CLASSIFICA

Uruguay 9

Nuova Zelanda 6

Norvegia 3

Honduras 0