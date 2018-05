Mondiali 2026, a giugno verrà annunciato il Paese ospitante

JUVENTUS, SARRI VUOLE HIGUAIN AL CHELSEA. NAPOLI, LEO PAREDES NOME CALDO. INTER, KONDOGBIA ADDIO. PER RAFINHA SERVONO 20 MILIONI. LAZIO, LO UNITED SI DEFILA PER MILINKOVIC-SAVIC JUVENTUS Il Chelsea di Maurizio Sarri sulle tracce di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino della...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 25 maggio

TOP NEWS Ore 20 - Lichtsteiner, c'è l'Arsenal. Inter, per Rafinha 20mln

Lazio, per Milinkovic-Savic sarà asta. Ma solo all'estero

Italia U21, Capone: "Niente mercato, spero di esser pronto per l'Atalanta"

Italia U21, Scamacca: "Futuro? Non lo so, ora penso alla Francia"

Di Gennaro: "Bivio Milan. Real con una marcia in più"

Juventus, senti Forsberg: "Normale l'interesse delle big per me"

Fabian Ruiz e André Gomes: il Napoli guarda in Spagna per la mediana

Napoli, a giorni summit in Spagna per il futuro di Albiol e Callejon

Juve, per la difesa spunta il nome di De Ligt: lo manda Raiola

Reina: "Amerò per sempre Napoli. Vado al Milan, club fra i migliori al mondo"

Ag. Kondogbia: "Valencia ideale. In Italia era limitato"

Ciciretti: "Napoli, me la voglio giocare. Se sarà prestito allora vorrei Parma"

Benevento, per la B seguiti Dickmann e Casarini del Novara

Entro la prima settimana di giugno la FIFA annuncerà dove si giocheranno i Mondiali del 2026 che, per la prima volta nella storia, vedranno 48 partecipanti. Due le candidature: quella congiunta di Canada, Stati Uniti e Messico contro quella del Marocco.

