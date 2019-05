Mondiali U20, Ucraina e Usa avanti: Qatar eliminato

© foto di Alberto Fornasari

Si sono da poco concluse le gare del Gruppo D del Mondiale Under 20. L'Ucraina pareggia 1-1 con la Nigeria e chiude al primo posto il girone davanti agli Stati Uniti, che hanno battuto di misura il Qatar. La Nigeria chiude al terzo posto e deve attendere l'esito degli ultimi due gironi per sapere se passerà agli ottavi come una delle migliori terze.

RISULTATI

Nigeria-Ucraina 1-1

USA-Qatar 1-0

CLASSIFICA

Ucraina 7

USA 6

Nigeria 4

Qatar 0