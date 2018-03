Montella espugna Old Trafford, As: “Il Siviglia dei sogni”

Il Siviglia di Vincenzo Montella ha espugnato ieri l'Old Trafford, vincendo 2-1 e riservando l'eliminazione agli ottavi di Champions League al Manchester United di José Mourinho. As in edicola questa mattina celebra il successo degli andalusi, titolando: “Il Siviglia dei sogni”. Per i biancorossi allenati dall'ex mister di Roma, Fiorentina, Sampdoria è Fiorentina si tratta del primo pass per i quarti della massima rassegna continentale.