Montella: "Siviglia, arrivare ai quarti sarebbe bello per la storia del club"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Siviglia Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United, valida per il ritorno degli ottav idi finale di Champions League: "Giochiamo in un campo complicato. Sappiamo di affrontare una grande squadra, con grandi giocatori e un grande allenatore. Dobbiamo dare il massimo, sarà complicato ma dobbiamo sfruttare le situazioni che capiteranno. Non sono deluso per il risultato dell'andata. Abbiamo disputato una gara eccellente. Questa sfida dura 180 minuti perciò domani avremo un'altra chance. Sarà una partita speciale per il Siviglia. Approdare ai quarti per noi sarebbe molto importante perché in passato la squadra ci è arrivata solo una volta".