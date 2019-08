Montreal Impact, conferme per Bojan: ha risolto il contratto con lo Stoke

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joey Saputo è vicino ad un colpo... per il Montreal Impact. Come anticipato da Tuttomercatoweb.com e confermato oggi da Esports 3, l'ex Roma e Milan Bojan Krkic (28) ha risolto il suo contratto con lo Stoke City per volare in Canada e continuare la sua carriera in MLS. Sul giocatore ci sono anche sirene spagnole, ma la scelta pare fatta, tanto che l'affare con l'altro club del patron del Bologna viene dato per fatto.