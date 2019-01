Morata a Madrid: "Cresciuto nell'Atletico, il passato è passato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alvaro Morata è arrivato a Madrid. Il giocatore spagnolo oggi sosterrà le visite mediche con l'Atletico Madrid e sulla sua nuova avventura ha detto: "Le persone che sono state con me sanno come mi sento e come mi sentirò domani, e come sono stati gli ultimi giorni. Le persone hanno le loro opinioni, ma so cosa devo fare, ho iniziato a giocare nelle giovanili dell'Atletico e la gente conosce la mia storia, il passato è passato e non può essere cambiato e ne sono molto orgoglioso". ".