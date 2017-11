Morata: “Spagna, l'Europeo alle spalle. Fiduciosi per il Mondiale”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alvaro Morata (25) si prepara a giocare il Mondiale con la 'camiseta' della Spagna. L'attaccante ex Juventus e Real Madrid, ora al Chelsea, ha parlato della Coppa del Mondo partendo dall'ultimo Europeo: “Se ti eliminano, vuol dire che non sei stato migliore di altri. Se non fossimo stati eliminati agli ottavi dall'Italia, chissà dove saremmo arrivati. In ogni caso, questo fa parte del passato e ora guardiamo avanti. Siamo super motivati, la squadra gioca molto bene e ha calciatori molto validi. Nel gruppo c'è un ottimo mix, tra calciatori che hanno già giocato un Mondiale e altri che non hanno mai giocato a questi livelli”, le parole dello spagnolo attraverso Marca.