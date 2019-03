Morata e la fine del digiuno: in gol con la Spagna dopo 500 giorni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dall'undici novembre 2017 al 26 marzo 2019. Alvaro Morata è tornato al gol con la nazionale spagnola 500 giorni dopo l'ultima volta. L'attaccante ora all'Atletico Madrid ha firmato una doppietta contro Malta, nelle qualificazioni verso Euro 2020. La precedente marcatura era quella di due anni e mezzo fa contro la Costa Rica. Nel frattempo, l'ex Juventus è stato escluso dai 23 per il Mondiale in Russia per poi essere rispolverato da Luis Enrique nell'autunno 2018.