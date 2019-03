© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal ritiro della nazionale spagnola, Alvaro Morata è tornato sul ko in Champions League contro la Juventus. "Sono felice all'Atletico Madrid, ma lo sarei di più se la settimana scorsa fosse andata meglio. Stiamo stati eliminati dalla Champions, ma la vita va avanti. Simeone? Lui è l'Atletico. Non è da condannare per una sconfitta in Champions o in campionato", ha aggiunto l'ex Chelsea per rispondere a chi ha mosso critiche verso il Cholo.