Morata lo spagnolo costato più soldi: dalla Juve all'Atletico, mossi 181 mln

Oggi l'Atletico Madrid ha ufficializzato il riscatto di Alvaro Morata dal Chelsea. I colchoneros pagheranno il cartellino dell'attaccante 65 milioni di euro ai Blues, una cifra che si aggiunge ai numerosi soldi già mossi per l'attaccante da svariate squadre negli ultimi anni. Come sottolinea Marca infatti Morata è lo spagnolo costato di più: nel 2014 costò 20 milioni di euro alla Juventus e due stagioni dopo il Real Madrid lo riportò al Bernabeu per 30 milioni di euro. Un anno dopo il Chelsea lo acquisto per 66 milioni di euro e ora l'Atletico lo ha riscatto dal prestito per 65 milioni di euro, per un totale di 181 milioni di euro, più di Torres passato dall'Atletico Madrid al Liverpool per 36 milioni e poi al Chelsea per 58 milioni, 94 milioni in tutto, e più di Diego Costa che ha mosso in tutto 93 milioni di euro in questi anni.