Morata, no al ritorno al Chelsea: "Farò il possibile per restare a Madrid"

Il futuro di Alvaro Morata è ancora avvolto da una fitta nebbia. L'ex attaccante della Juve, girato in prestito dal Chelsea per 18 mesi all'Atletico Madrid, ha espresso la propria volontà ai microfoni di Marca: "Ho le idee chiare, voglio restare a Madrid. Farò tutto il possibile per continuare a giocare qui, ho fatto tutto il possibile per venire e farò il possibile per rimanere. Non sto pensando di tornare a Londra, voglio giocare in Spagna".