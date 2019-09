© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alvaro Morata risponde a Salva Sevilla, continua sui social la querelle post Maiorca-Atletico Madrid. Dopo il tweet del calciatore locale, che affermava di aver semplicemente definito l'avversario "un figlio di papà" , è lo stesso ex Juventus a rispondere alimentando ulteriormente i punti interrogativi sull'accaduto: "Sono venuto a salutarti prima della partita vista la tua lunga carriera. Non è giusta la simulazione che hai fatto... Questo si vede bene nei video. Da quando sono entrato solo tu e io sappiamo cosa mi hai detto. Effettivamente le cose che si dicono in campo restano in campo, per questo non dirò niente di ciò che mi hai detto. Buona fortuna per il futuro", l'amaro commento di Morata dopo l'espulsione e il conseguente turno di squalifica per il derby di Madrid.