Morata: "Vicino al baratro. L'infortunio mi ha distrutto, ora sto bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alvaro Morata, attaccante del Chelsea, si è raccontato in una lunga intervista al Guardian. Molto interessante il passo sul periodo negativo attraversato nella scorsa stagione: "Nessuno, tranne mia moglie, sa quanto sia stata difficile la scorsa stagione. Adesso va meglio, ma sono stato vicino al baratro. Non potevo cadere più in basso: quando raggiungi il limite, puoi solo voltarti e tornare indietro. Addirittura, quando pioveva e sbagliavo un gol, davo la colpa alla pioggia. Avevo cominciato bene, ho segnato tanto. Poi l'infortunio mi ha ucciso, i medici non capivano cosa avessi. Era strano. La cosa è importante è che adesso ho ritrovato la strada giusta e nella mia testa è tutto ok. La forma è importante, ma la testa ancora di più. So di essere al centro delle critiche quando la squadra perde punti per strada o perde, ma non importa. Voglio vincere con questa squadra e abbiamo buone possibilità di farlo".