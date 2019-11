Moreno sull'addio alla Spagna: "Le ragioni? Chiedete a Luis Enrique"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il comunicato ufficiale di ieri, Robert Moreno ha parlato ai microfoni di Sport. L'ex commissario tecnico della Spagna, incalzato sulla questione del suo addio per espressa richiesta di Luis Enrique, ha ammesso di non conoscere le ragioni: "Chiedete a Luis Enrique. Io credo che la cosa migliore sia che la questione resti tra di noi. Se l'altra parte vuole parlare, che lo faccia. Io non ho niente da dire, perché non credo faccia bene a nessuno, anzitutto a me. E permettemi di dire che in questo momento penso prima di tutto a me stesso".