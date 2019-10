Il Cardiff si appellerà alla Corte Arbitrale dello Sport a seguito della sentenza FIFA circa la questione relativa il trasferimento di Emiliano Sala. È stato stabilito che il club gallese deve pagare al Nantes 6 milioni di euro, corrispondenti alla prima rata dei 18 milioni del prezzo concordato sul cartellino. Sala si era trasferito al Cardiff lo scorso gennaio ma l'aereo che lo stava riportando nel Regno Unito dopo aver fatto un salto in Francia a salutare i vecchi compagni di squadra è precipitato sul canale della Manica causando la morte del giocatore e del pilota. Il Cardiff ha sempre rifiutato di pagare il cartellino ritenendo che il contratto firmato non fosse legalmente vincolante. Cosa che ha portato il Nantes a ricorrere alla FIFA. Che dopo la sentenza dei giorni scorsi ha portato alla reazione gallese, che attraverso un portavoce ha annunciato: "A seguito dell'annuncio della FIFA circa il trasferimento di Emiliano Sala, Cardiff City Football Club ricorrerà in appello alla Corte Arbitrale dello Sport".