Morte Sala, il pilota non era abilitato a volare di notte perché daltonico

Emerge un nuovo particolare riguardante la morte di Emiliano Sala. Secondo quanto riportato dalla BBC il pilota del velivolo caduto nel Canale della Manica, David Ibbotson, il cui corpo non è ancora stato trovato, non era abilitato a volare di notte in quanto daltonico, secondo quanto l'Aviazione Civile ha riferito al media britannico. Un problema ben specificato nella sua licenza di pilota.