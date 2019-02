Morte Sala, la famiglia: "Grazie per il sostegno". Il Nantes ritira la 9

"Volevamo ringraziare tutti per il sostegno, in quello che è il momento più doloroso della nostra vita". Lo scrive la famiglia di Emiliano Sala, il calciatore del Cardiff tragicamente morto in un incidente aereo e il cui corpo è stato recuperato ieri nel Canale della Manica, all'interno del velivolo su cui viaggiava. "Il mondo intero si è unito per accompagnarci nella ricerca ed è stato un aiuto prezioso. Anche grazie voi oggi possiamo cominciare il lutto per la scomparsa del nostro figlio e fratello. I nostri pensieri si rivolgono a David Ibbotson e alla famiglia, sperando che le autorità facciano del loro meglio per trovarlo. Vi chiediamo di rispettare il nostro dolore e di ricordare Emiliano nelle vostre preghiere e nei vostri pensieri". Il Nantes, intanto, ha annunciato che ritirerà la maglia numero 9, perché "Sala fa parte delle leggende che hanno scritto la storia del club".

Parce qu'Emiliano Sala fera à jamais partie des légendes qui ont écrit la grande histoire du FC Nantes, le numéro 9⃣ qu'il a porté est retiré.#RIPSala pic.twitter.com/XFIVCVBFx7 — FC Nantes (@FCNantes) 8 febbraio 2019