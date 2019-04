Morto Billy McNeill: primo britannico ad alzare la Coppa dei Campioni

Lutto nel calcio scozzese e britannico in generale: all'età di 79 anni si è spento Billy McNeill, capitano del Celtic che vinse la Coppa dei Campioni del 1967. Una squadra entrata nel mito poiché composta in toto da giocatori nativi di Glasgow e dintorni. I "Leoni di Lisbona" vennero soprannominati, dopo la vittoria in finale con l'Inter per 2-1 in terra portoghese. McNeill fu il primo calciatore britannico a sollevare la coppa dalle grandi orecchie.

Rest in peace, Cesar. You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/FLCdURfuox — Celtic Football Club (@CelticFC) 23 aprile 2019