Mou e lo sgarbo alla stampa: conferenza di tre minuti alle 8 di mattina

© foto di imago sportfotodienst

Il carattere di José Mourinho non si smentisce mai e visti i rapporti tesi con i giornalisti inglesi che lo stanno mettendo sotto pressione per i pochi risultati ottenuti in stagione con il Manchester United, ha deciso di fargli uno sgarbo fissando la conferenza stampa alle 8 di mattina. Non solo. L'allenatore portoghese ha anche deciso di parlare per pochissimo, rispondendo a sei domande di numero in tre minuti. Un doppio smacco che non ha fatto piacere a molti giornalisti ma che allo stesso tempo ha fatto divertire i colleghi del Daily Mail che hanno contato il numero di parole utilizzate dal tecnico: 262 in tutto.