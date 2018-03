Mourinho, 12 minuti di monologo per difendersi: "Non lascio lo United"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"L'ultima Champions del Manchester risale al 2008, io ho ereditato questa situazione". Risponde così Josè Mourinho, tecnico del Manchester United, dopo le feroci critiche ricevute in seguito all'eliminazione dei Red Devils dalla Champions League. "Dico ai tifosi che hanno il diritto alle loro opinioni e reazioni, ma c'è qualcosa che si chiama patrimonio del calcio", ha detto Mourinho in conferenza stampa iniziando un monologo di ben 12 minuti: "Rispetterò sempre i tifosi che sono delusi, quelli con cui parlo io sanno cos'è il patrimonio del calcio, cos'è un processo e quando arriva. Ho ancora un lavoro incredibile da fare. Potrei essere in un altro Paese con il campionato in tasca, sono qui e sarò qui e in nessun modo cambierò la mia mentalità. Per 10 mesi non vincerò nulla, l'ultimo titolo che ho vinto è stato 10 mesi fa, ho battuto il Liverpool, il Chelsea, ho perso contro il Siviglia e ora è il loro momento di essere felici. Imparo dalla mia formazione religiosa: essere felice per la felicità degli altri, anche se sono i tuoi nemici. Sono davvero fortunato e felice di essere dove sono", ha concluso Mourinho.