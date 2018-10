Mourinho a rischio: anche le gare con la Juventus decisive per il tecnico

© foto di Imago/Image Sport

Sette gare decisive per il futuro di Jose Mourinho. Il Manchester United, scrive il Mail, non ha un piano preciso per l'esonero del portoghese ma il club è arrabbiato per l'inizio difficile del club. La prossima contro il Newcastle è una gara caldissima ma le prossime sette gare, dove ci sarà due volte la Juventus, il Chelsea e il Manchester City, saranno decisive per Mou.