Mourinho a un passo dal baratro: United sotto 0-2

© foto di imago sportfotodienst

Crisi senza fine per il Manchester United e panchina appesa a un filo per Jose Mourinho. È in corso in questi minuti, iniziata alle 18.30, la gara di campionato tra i Red Devils e il Newcastle a Old Trafford e in soli tre minuti, dal settimo al decimo, la squadra di casa ha subito due reti. Qualora non dovesse riuscire a rientrare in partita il tecnico portoghese rischierebbe l'esonero già in serata, dopo le tante polemiche delle ultime settimane sul suo operato e il caos presente nello spogliatoio dello United.