Mourinho: "Al Manchester United non conoscevano la mia filosofia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da beIN Sports, l'ex allenatore del Manchester United José Mourinho ha parlato così del suo futuro e anche del suo recente addio ai Red Devils: "Inizierò a negoziare con un nuovo club solamente quando la dirigenza mi metterà davanti un progetto sportivo chiaro, con obiettivi e mezzi per raggiungerli. Al Manchester United non conoscevano la mia filosofia, io ho bisogno di sapere esattamente cosa la società può fornirmi per arrivare a certi traguardi".