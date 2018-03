Mourinho: "Anno di transizione, ma abbiamo 18 club alle spalle"

© foto di Imago/Image Sport

José Mourinho, tecnico del Manchester United, ha parlato ai microfoni della CNN dopo le polemiche degli ultimi giorni, seguenti l'eliminazione dei Red Devils dalla Champions League per mano del Siviglia: "Tutti i più grandi club, nella storia del calcio, hanno avuto almeno un anno di transizione. Se guardo alla Premier, però, c'è solo una squadra davanti a noi e 18 alle nostre spalle. Il Manchester City è più pronto per primeggiare rispetto a noi. In futuro vogliamo tornare a vincere ma la realtà è questa: qualsiasi persona con cervello, buon senso e conoscenza delle dinamiche dello sport sa che questo è un momento di transizione. Nonostante ciò, l'anno scorso abbiamo vinto dei trofei e in questa stagione siamo in corsa per il secondo posto e per vincere un trofeo".