Mourinho apre alla Ligue 1: "Mi ci vedo bene, voglio nuova avventura"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho apre alla Ligue 1. Dopo aver detto di no ad alcune proposte tra Europa e Sudamerica, il tecnico portoghese potrebbe ripartire dal massimo campionato francese. A svelarlo sarebbe stato lo stesso 'Mou' a beIN Sports: "Mi vedrei bene ad allenare in Ligue 1. Ho lavorato già in quattro Paesi differenti e mi piace scoprire nuove culture. Allenare in un nuovo campionato potrebbe essere un'esperienza fantastica per me. Per adesso sono tranquillo e mi godo la vita con famiglia e amici, ma spero di avere presto una buona opportunità per tornare a lavorare".