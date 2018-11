© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stoccata di José Mourinho ai propri detrattori. Al termine della partita vinta dal Manchester United al 91' contro lo Young Boys, il tecnico portoghese ha dichiarato: "Lasciatemi mandare un messaggio ai miei ammiratori e fatemi dire che ho disputato la Champions League in 14 edizioni e mi sono qualificato 14 volte. E le due volte in cui non ho partecipato alla Champions League, ho vinto due volte l'Europa League. Per cui: 16 anni, 14 qualificazioni al secondo turno e le due volte che ho giocato l'Europa League ho vinto". Sul gesto delle borracce gettate per terra: "Posso avere una reazione o un momento di frustrazione? Vorrei invitare tutte le persone che hanno qualcosa da dire a sedersi in panchina da allenatore ma penso che per loro sia meglio avere vacanze alle Barbados o andare in tv a toccare i touch screen. Molto più comodo rispetto allo stare in panchina come noi allenatori. Sono dell'idea che un vero e proprio manager non dovrebbe mai criticare un collega per una reazione emozionale".