Mourinho, buona la prima: Tottenham batte West Ham e sale al 6° posto

Ci ha messo una mezzora a sbloccarsi il nuovo Tottenham di José Mourinho. Trenta minuti di fatica, di riassestamento dopo il ribaltone in panchina. Da lì in avanti, però, un dominio sul campo del West Ham. Buona la prima per il manager portoghese, gli Spurs vincono con il risultato di 3-2. Ma i numeri raccontano poco, perché gli Hammers hanno tenuto botta solo nel finale, cercando la clamorosa rimonta. Non arriva e Mou può ringraziare Son, Lucas e Kane, i tre nuovi perni dell'attacco, ma si gode anche Alli che non più "suo fratello", come aveva detto José. Inutile la rete di Michail Antonio e anche quella di Ogbonna in pieno recupero. Il West Ham perde ancora, il Tottenham ritrova il successo. Mourinho parte col piede giusto e riporta la sua squadra un po' più su in classifica, in attesa degli altri match di giornata.

La tredicesima giornata di Premier League:

West Ham-Tottenham 2-3

Arsenal-Southampton (oggi, ore 16)

Bournemouth-Wolverhampton (oggi, ore 16)

Brighton-Leicester (oggi, ore 16)

Crystal Palace-Liverpool (oggi, ore 16)

Everton-Norwich (oggi, ore 16)

Watford-Burnley (oggi, ore 16)

Manchester City-Chelsea (oggi, ore 18:30)

Sheffield United-Manchester United (domani, ore 17:30)

Aston Villa-Newcastle (domani, ore 21)

Classifica:

Liverpool 34

Leicester City, Chelsea 26

Manchester City 25

Sheffield United, Tottenham, Arsenal 17

Manchester United, Wolverhampton, Bournemouth 16

Burnley, Brighton, Crystal Palace, Newcastle 15

Everton 14

West Ham 13

Aston Villa 11

Watford, Southampton 8

Norwich City 7